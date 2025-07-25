Spot Doğal Gaz Fiyatı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı Artış Gösterdi

25.07.2025 14:47
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Spot doğal gazda referans fiyat 14.398,14 TL; işlem hacmi 14,4 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 398 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 412 bin 662 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 392 bin 616 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 398 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 1000 metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 118 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 678 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 395 bin 147 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 97 bin 909 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı Artış Gösterdi - Son Dakika

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