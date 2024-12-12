Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 101 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 141 bin 770 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 623 bin 55 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 101 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 703 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 706 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 496 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 986 bin 838 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 242 milyon 94 bin 394 metreküp olarak kayıtlara geçti.