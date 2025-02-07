Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 304 bin 370 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 16 milyon 141 bin 522 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 191 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 295 milyon 890 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 296 milyon 103 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.