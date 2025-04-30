Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 563 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 863 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 708 bin 950 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 563 lira 37 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 392 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 191 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 935 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 185 bin 540 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 905 bin 562 metreküp olarak kayıtlara geçti.