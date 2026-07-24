Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 193 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 26 bin 485 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 328 bin 346 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 193 lira 31 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 525 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 52 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 333 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 299 bin 517 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 206 bin 671 metreküp olarak kayıtlara geçti.