Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 977 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 643 bin 434 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 168 bin 125 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 977 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 811 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 576 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 378 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 202 bin 165 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 208 milyon 102 bin 252 metreküp olarak kayıtlara geçti.