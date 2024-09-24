Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 823 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 671 bin 880 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 884 bin 310 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 823 lira 53 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 564 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 414 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 232 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 984 bin 302 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 426 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.