Spot Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 960 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 434 bin 410 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 193 bin 524 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 960 lira 51 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 370 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 608 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 312 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 564 bin 416 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 135 bin 899 metreküp olarak kayıtlara geçti.