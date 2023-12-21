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Spot doğal gaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 568 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 259 bin 938 lira oldu. Türkiye'ye dün 206 milyon 981 bin 369 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz fiyatları belirlendi
21.12.2023 - 14:38,  Güncelleme: 14:42
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 568 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 259 bin 938 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 678 bin 276 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 568 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 57 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 409 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 131 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 981 bin 369 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 208 milyon 591 bin 92 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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