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Spot doğal gaz fiyatları belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 306 lira 81 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 647 bin 672 lira oldu. Türkiye'ye dün 190 milyon 170 bin 738 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz fiyatları belirlendi
24.12.2023 - 15:01,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 306 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 647 bin 672 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 31 milyon 898 bin 808 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 306 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 759 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 922 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 691 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 190 milyon 170 bin 738 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 190 milyon 144 bin 863 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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