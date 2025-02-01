Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün spot doğal gazda bin metreküp fiyatı 12.301,35 lira, toplam işlem hacmi 10,6 milyon lira oldu.

01.02.2025 15:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 301 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 624 bin 748 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 20 milyon 562 bin 680 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 301 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 864 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 916 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 686 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 246 milyon 862 bin 432 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 247 milyon 150 bin 180 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

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