Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 18 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 25 milyon 629 bin 569 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 69 milyon 796 bin 720 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 18 lira 31 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 968 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 408 lira 86 kuruş, satış fiyatı 12 bin 627 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 823 bin 174 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 702 bin 455 metreküp olarak kayıtlara geçti.