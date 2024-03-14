Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10.377,17 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10.377,17 TL

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10.377,17 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi 7.179.229 TL olan piyasada, gaz ticaret miktarı 692.000 metreküp olarak gerçekleşti. Türkiye'ye ise 177.226.311 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

14.03.2024 14:39
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 377 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 179 bin 229 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 921 bin 446 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 377 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 692 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 896 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 858 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 226 bin 311 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 178 milyon 327 lira 469 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10.377,17 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10.377,17 TL - Son Dakika
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