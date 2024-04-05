Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 193 Lira 40 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 193 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 713 bin 57 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 19 milyon 947 bin 678 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 193 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 425 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 703 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 683 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 724 bin 97 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 814 bin 661 metreküp olarak kayıtlara geçti.