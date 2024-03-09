Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 276 Lira 79 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 276 lira 79 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 149 bin 284 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 332 bin 58 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 276 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 793 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 790 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 762 lira 95 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 219 milyon 177 bin 884 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 219 milyon 258 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Anadolu Grubu'nda 40 yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor ve görevini Burak Başarır'a devrediyor. Başarır, 1 Nisan 2024'ten itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapacak.
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.
İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Arapgir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, Malatya Valisi ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine olumlu etki yapacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonu düşürmenin öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı sağlayacağını ifade etti.
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