Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 276 Lira 79 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 276 Lira 79 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 276 lira 79 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 149 bin 284 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 332 bin 58 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 276 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 793 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 790 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 762 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 219 milyon 177 bin 884 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 219 milyon 258 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.

09.03.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 276 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 149 bin 284 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 332 bin 58 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 276 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 793 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 790 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 762 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 219 milyon 177 bin 884 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 219 milyon 258 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 276 Lira 79 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 276 Lira 79 Kuruş - Son Dakika
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