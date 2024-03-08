Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 346 Lira 1 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 346 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 332 bin 58 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 175 bin 734 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 346 lira 1 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 902 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 863 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 828 lira 71 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 214 milyon 910 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 214 milyon 871 bin 200 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Bahar Alan, EVOO Dünya Sıralaması'nda son iki yıldır üst üste 4'üncü sırada yer aldıklarını ve bu yıl birincilik hedeflediklerini söyledi. Zeytinyağı üretimine başlamadan önce kurumsal hayatta çalışan Alan, sağlıklı bir yaşam için zeytinyağı ile tanıştı. Nova Vera markasının kurucusu olan Alan, Türkiye'nin en çok ödül alan firması olduklarını ve çocuk zeytinyağı üretiminde de öncü olduklarını belirtti. Ayrıca, Türk zeytinyağlarının kalitesini dünyaya göstermek ve Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturmak gibi hedefleri olduğunu ifade etti. Alan, küresel ısınmanın zeytinyağı fiyatlarını artırdığını ve doğayı korumanın önemine vurgu yaptı.
Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, her hafta bir köyde tarım ve hayvancılık konusunda bilgi vermek için toplantılar düzenliyor. İl Müdürü Mustafa İlmeç, Aydınlar köyünde gerçekleşen toplantıda kurumun çalışmalarını ve projelerini anlattı. Üreticiler de sorunlarını uzmanlara ileterek bilgi aldılar.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,324 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor. Ayçiçeği kilogramı ise 14,620 ile 15,609 lira arasında işlem görüyor.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakkal, firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj-istihdam olanakları hakkında bilgi aldı. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve OSB Müdürü Mevlüt Yaman da eşlik etti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Midas'a verilen cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında aksaklıklar, adres teyidi yapılmadan müşterilere hesap açılması gibi durumlar yer alıyor.
Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Merkez, kadınların iş dünyasındaki başarılarına katkıda bulunmayı ve yeni fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. İşçiler, yapılan görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığını ve hakedişlerini almadıkları sürece eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Sendika başkanı Ahmet Sert, Fernas Şirketi'nin taşeron firmalara ödemelerini yapmadığını belirtti ve işçilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti.
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