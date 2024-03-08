Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 346 Lira 1 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 346 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 332 bin 58 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 175 bin 734 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 346 lira 1 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 902 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 863 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 828 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 214 milyon 910 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 214 milyon 871 bin 200 metreküp olarak kayıtlara geçti.