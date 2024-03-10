Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 315 Lira 93 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 315 lira 93 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 428 bin 113 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 149 bin 284 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 315 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 817 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 831 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 800 lira 13 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 206 milyon 497 bin 588 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 519 bin 227 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktörde de çevreci motor teknolojisinin yaygınlaşacağını söyledi. Canbeyli, traktör üreticilerinin faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üreteceklerini ifade etti. Bu yıl haziran sonuna kadar bir geçiş sürecinin tanımlandığını dile getiren Canbeyli, traktör üreticilerinin temmuzdan itibaren Avrupa'da kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip çevreci motor teknolojisine geçeceğini anlattı. TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazır olduklarını belirten Canbeyli, çiftçilerin işlerindeki verimliliği artırmak ve yakıt tüketimini minimize etmek için çevreci motor teknolojisinin önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ayrıca Canbeyli, TürkTraktör'ün 2023'te rekor bir üretim gerçekleştirdiğini ve traktör pazarında lider olduğunu söyledi.
Kayseri'de pastırmacılar, Ramazan için iftarın vazgeçilmezi olan sucuk içlerini hazır ederek, tezfahlarda satışa sundu. Pastırmacı Yasin Güzel, sucuk içinde sinir olmamasına ve yağ oranının düşük olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.
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Deprem bölgesi Malatya'da Ramazan ayı başlarken çarşı ve pazarlar hareketlendi. Vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu belirterek alışverişlerini gerçekleştirdi. Pazar esnafı ise durumdan memnun olduklarını ifade etti.
Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. Konya Tarım Fuarı'na 96 ülkeden 241 bin 508 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
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