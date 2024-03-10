Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 315 Lira 93 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 315 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 428 bin 113 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 149 bin 284 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 315 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 817 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 831 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 800 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 497 bin 588 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 519 bin 227 metreküp olarak kayıtlara geçti.