Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 318 Lira 87 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 318 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 171 bin 746 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 428 bin 113 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 318 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 792 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 834 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 802 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 801 bin 487 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 831 bin 224 metreküp olarak kayıtlara geçti.