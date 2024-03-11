Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 318 Lira 87 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 318 lira 87 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 171 bin 746 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 428 bin 113 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 318 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 792 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 834 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 802 lira 93 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 193 milyon 801 bin 487 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 831 bin 224 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına hizmet verecek Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ve 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle hizmete alınacağını bildirdi. Sorgun YHT Garı'nın 240 bin yolcu kapasiteli olacağı, 980 metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alan üzerine kurulacağı ve birçok sosyal donatının da yer alacağı belirtildi. Akdağmadeni YHT Garı'nın ise 135 bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığı ve 810 metrekaresi kapalı 9 bin metrekare alan üzerine kurulduğu açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, makine sektöründe 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını söyledi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı. Mahallede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu ve 12 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi.
Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı havzasının 2. kısmında yapılan inşaat çalışmaları kapsamında 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde, köprü, menfez ve köprü korkulukları yapılacak. DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve teknik heyet, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, TBMM Başkanlığına en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasına ilişkin kanun teklifi sunduklarını bildirdi. Zorlu, emekli maaşlarının durumuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu tartışmayı hakketmediğini ve emekli maaşlarının açlık sınırı altında kaldığını belirtti. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri için 720 metrekarelik alanda kalıcı semt pazarının yapımına başlandı.
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