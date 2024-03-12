Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 340 Lira 44 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 340 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 226 bin 237 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 171 bin 746 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 340 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 312 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 857 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 823 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 52 bin 937 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 194 milyon 892 bin 409 metreküp olarak kayıtlara geçti.