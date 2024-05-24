Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 345 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 345 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 345 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 345 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 963 bin 470 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 132 bin 731 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 345 lira, gaz ticaret miktarı ise 774 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 862 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 827 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 90 milyon 364 bin 299 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 90 milyon 728 bin 269 metreküp olarak kayıtlara geçti.

24.05.2024 14:27
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 345 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 963 bin 470 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 132 bin 731 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 345 lira, gaz ticaret miktarı ise 774 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 862 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 827 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 364 bin 299 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 90 milyon 728 bin 269 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 345 Lira - Son Dakika

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