Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 352 Lira 24 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 352 Lira 24 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 352 Lira 24 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 352 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 848 bin 52 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 888 bin 134 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 352 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 375 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 869 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 834 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 87 milyon 315 bin 674 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 87 milyon 970 bin 594 metreküp olarak kayıtlara geçti.

28.05.2024 14:27
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 352 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 848 bin 52 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 888 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 352 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 375 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 869 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 834 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 315 bin 674 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 87 milyon 970 bin 594 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 352 Lira 24 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 352 Lira 24 Kuruş - Son Dakika
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