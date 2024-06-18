Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 395 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 395 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 395 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 432 bin 625 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 61 milyon 525 bin 480 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

18.06.2024 14:31
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 395 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 432 bin 625 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 651 bin 490 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 395 lira, gaz ticaret miktarı ise 534 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 914 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 875 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 61 milyon 525 bin 480 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 61 milyon 348 bin 275 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 395 Lira Oldu - Son Dakika

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