Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 396 Lira 21 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 396 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 842 bin 457 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 390 bin 360 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 396 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 628 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 916 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 876 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 418 bin 227 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 514 bin 23 metreküp olarak kayıtlara geçti.