Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 396 Lira 21 Kuruş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 396 Lira 21 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 396 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 842 bin 457 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 390 bin 360 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 396 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 628 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 916 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 876 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 135 milyon 418 bin 227 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 514 bin 23 metreküp olarak kayıtlara geçti.

19.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 396 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 842 bin 457 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 390 bin 360 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 396 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 628 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 916 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 876 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 418 bin 227 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 514 bin 23 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 396 Lira 21 Kuruş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 396 Lira 21 Kuruş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement