Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 379 Lira 5 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 379 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 940 bin 755 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 611 bin 143 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 379 lira 5 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 862 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 898 lira, satış fiyatı ise 9 bin 860 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 188 bin 176 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 133 milyon 127 bin 721 metreküp olarak kayıtlara geçti.