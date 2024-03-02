Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 440 Lira 4 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 440 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 938 bin 715 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 784 bin 69 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 440 lira 4 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 952 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 962 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 918 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 782 bin 357 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 170 milyon 405 bin 497 metreküp olarak kayıtlara geçti.