Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 444 Lira Oldu

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 444 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 696 bin 416 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 938 bin 715 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 444 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 503 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 966 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 922 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 859 bin 153 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 941 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.