Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 444 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 444 lira 52 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 696 bin 416 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 938 bin 715 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 444 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 503 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 966 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 922 lira 29 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 161 milyon 859 bin 153 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 941 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Küresel kriz nedeniyle son dönemde kırmızı et fiyatlarına art arda zamlar gelirken İstanbul Güngören'de özel bir işletmenin yaptığı indirim kapıda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. 448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında oluşan kuyruğa ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ankara'ya sebze ve meyve girişini sağlayan Toptancı Hali'ni ziyaret ederek hal esnafına hayırlı işler diledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, azalan hayvan varlığına ve bu nedenle et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, yaptığı açıklamada, hayvan varlığının azalması ve yem fiyatlarının artmasıyla birlikte et fiyatlarının tırmandığını belirtti. Devletin ithalata yönelmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğini ifade eden Gürer, hayvancılıkta gerekli önlemlerin alınmaması halinde sorunların devam edeceğini söyledi.
Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Muhacir Pazarı esnaflarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kavuş, esnaflara bol kazançlar dileyerek teşekkür etti.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 178 milyon 7 bin 490 dolarlık ihracat yapıldı. Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu. Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı. Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıla göre artış gösterdi. Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yapılırken, Kırklareli ve Edirne hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe öne çıktı.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptıkları yatırım ve projelerle ilçenin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Altyapıdan üstyapıya büyük hizmetler yapıldığını belirten Sarıcaoğlu, ilçenin özel sektör ve kamu yatırımlarıyla en güzel dönemini yaşadığını ifade etti.
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