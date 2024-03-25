Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 44 Lira 50 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 44 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 891 bin 215 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 747 bin 225 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 44 lira 50, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 483 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 546 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 542 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 394 bin 129 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 168 milyon 966 bin 452 metreküp olarak kayıtlara geçti.