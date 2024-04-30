Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 43 Lira 75 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 43 Lira 75 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 43 Lira 75 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 43 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 422 bin 670 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 487 bin 995 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 43 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 549 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 586 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 541 lira 56 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 92 milyon 423 bin 951 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 372 bin 305 metreküp olarak kayıtlara geçti.

30.04.2024 14:15
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 43 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 422 bin 670 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 487 bin 995 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 43 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 549 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 586 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 541 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 423 bin 951 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 372 bin 305 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 43 Lira 75 Kuruş - Son Dakika

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