Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 10 bin 498 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 10 bin 498 lira olarak belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 10 bin 498 lira olarak belirlendi

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 587 bin 746 lira oldu. 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 498 lira olarak açıklandı. Türkiye'ye 108 milyon 260 bin 67 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

05.05.2024 14:45
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 498 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 587 bin 746 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 598 bin 235 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 498 lira, gaz ticaret miktarı ise 924 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 22 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 973 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 260 bin 67 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 107 milyon 794 bin 206 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 10 bin 498 lira olarak belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 10 bin 498 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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