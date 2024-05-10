Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 438 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 438 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 35 bin 760 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 388 bin 360 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 438 lira, gaz ticaret miktarı ise 867 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 959 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 916 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 354 bin 233 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 484 bin 922 metreküp olarak kayıtlara geçti.