Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 450 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 450 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 450 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 222 bin 380 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 841 bin 230 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira, gaz ticaret miktarı ise 514 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 972 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 927 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 122 milyon 667 bin 668 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 992 bin 731 metreküp olarak kayıtlara geçti.

15.05.2024 14:25
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 222 bin 380 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 841 bin 230 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira, gaz ticaret miktarı ise 514 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 972 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 927 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 667 bin 668 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 992 bin 731 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 450 Lira - Son Dakika

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