Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 429 Lira 11 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 429 Lira 11 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 429 Lira 11 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 429 lira 11 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 18 milyon 573 bin 765 lira olan piyasada, gaz ticaret miktarı 1 milyon 782 bin metreküp olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 97 milyon 107 bin 817 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 95 milyon 764 bin 544 metreküp oldu.

09.06.2024 14:23
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 429 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 573 bin 765 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 25 milyon 85 bin 218 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 429 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 782 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 950 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 907 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 107 bin 817 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 764 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 429 Lira 11 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 429 Lira 11 Kuruş - Son Dakika
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