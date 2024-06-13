Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 486 Lira 68 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 486 Lira 68 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 486 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 925 bin 496 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 702 bin 395 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 486 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 614 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 11 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 962 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 115 milyon 654 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 881 bin 532 metreküp olarak kayıtlara geçti.

13.06.2024 14:39
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 486 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 925 bin 496 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 702 bin 395 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 486 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 614 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 11 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 962 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 654 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 881 bin 532 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 486 Lira 68 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 486 Lira 68 Kuruş - Son Dakika
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