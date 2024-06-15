Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 424 Lira 49 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 424 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 495 bin 960 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 741 bin 100 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 424 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 815 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 945 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 903 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 653 bin 879 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 583 bin 879 metreküp olarak kayıtlara geçti.