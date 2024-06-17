Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 651 bin 490 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 97 bin 230 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira, gaz ticaret miktarı ise 837 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 938 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 897 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 69 milyon 844 bin 187 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 69 milyon 266 bin 391 metreküp olarak kayıtlara geçti.

17.06.2024 14:45
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 651 bin 490 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 97 bin 230 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira, gaz ticaret miktarı ise 837 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 938 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 897 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 69 milyon 844 bin 187 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 69 milyon 266 bin 391 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira - Son Dakika

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