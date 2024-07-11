Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 447 Lira 79 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 447 Lira 79 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 447 lira 79 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 338 bin 150 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 225 bin 450 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 447 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 596 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 970 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 925 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 92 milyon 611 bin 860 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 403 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

11.07.2024 14:43
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 447 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 338 bin 150 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 225 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 447 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 596 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 970 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 925 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 611 bin 860 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 403 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 447 Lira 79 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 447 Lira 79 Kuruş - Son Dakika
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