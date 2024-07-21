Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 428 Lira 97 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 428 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 306 bin 886 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 255 bin 880 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 428 lira 97 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 913 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 950 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 907 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 441 bin 80 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 385 bin 915 metreküp olarak kayıtlara geçti.