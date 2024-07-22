Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 412 Lira 98 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 184 bin 428 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 306 bin 886 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 704 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 933 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 892 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 516 bin 426 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 671 bin 113 metreküp olarak kayıtlara geçti.