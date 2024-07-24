Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 415 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 415 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 681 bin 251 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 963 bin 940 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 441 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 936 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 894 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 135 milyon 920 bin 934 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 153 bin 71 metreküp olarak kayıtlara geçti.

24.07.2024 14:43
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 681 bin 251 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 963 bin 940 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 441 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 936 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 894 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 920 bin 934 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 153 bin 71 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 415 Lira Oldu - Son Dakika

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