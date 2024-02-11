Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 513 Lira Oldu

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 513 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 785 bin 477 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 480 bin 301 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 513 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 455 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 38 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 987 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 938 bin 827 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 399 bin 130 metreküp olarak kayıtlara geçti.