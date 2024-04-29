Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 56 Lira 50 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 56 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 487 bin 995 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 41 bin 649 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 56 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 458 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 559 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 553 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 226 bin 55 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 724 bin 248 metreküp olarak kayıtlara geçti.