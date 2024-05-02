Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 583 Lira Olarak Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 583 Lira Olarak Belirlendi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 583 Lira Olarak Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 583 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 188 bin 778 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 167 bin 860 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 583 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 744 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 112 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 54 lira olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 111 milyon 697 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 853 bin 65 metreküp olarak kayıtlara geçti.

02.05.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 583 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 188 bin 778 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 167 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 583 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 744 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 112 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 54 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 697 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 853 bin 65 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 583 Lira Olarak Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 583 Lira Olarak Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement