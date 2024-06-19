Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 500 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 500 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 500 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 333 bin 500 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 432 bin 625 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 500 lira, gaz ticaret miktarı ise 127 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 25 lira, satış fiyatı ise 9 bin 975 lira olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 51 milyon 289 bin 884 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 51 milyon 294 bin 990 metreküp olarak kayıtlara geçti.

19.06.2024 14:27
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 333 bin 500 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 432 bin 625 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 500 lira, gaz ticaret miktarı ise 127 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 25 lira, satış fiyatı ise 9 bin 975 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 51 milyon 289 bin 884 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 51 milyon 294 bin 990 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 500 Lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 500 Lira - Son Dakika
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