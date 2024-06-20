Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 530 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 530 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 242 bin 540 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 1 milyon 333 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 530 lira, gaz ticaret miktarı ise 118 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 56 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 54 milyon 894 bin 59 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 54 milyon 904 bin 356 metreküp olarak kayıtlara geçti.