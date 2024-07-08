Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 535 Lira 20 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 535 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 278 bin 905 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 720 bin 9 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 535 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 634 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 145 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 626 bin 484 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 554 bin 888 metreküp olarak kayıtlara geçti.