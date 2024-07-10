Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 541 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 541 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 541 lira 42 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 225 bin 450 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 697 bin 225 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 541 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 898 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 68 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 14 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 93 milyon 704 bin 804 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 833 bin 471 metreküp olarak kayıtlara geçti.

10.07.2024 14:17
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 541 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 225 bin 450 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 697 bin 225 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 541 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 898 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 68 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 14 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 704 bin 804 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 833 bin 471 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 541 Lira Oldu - Son Dakika

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