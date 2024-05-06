Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 691 Lira 61 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 691 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 12 bin 121 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 587 bin 746 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 691 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 476 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 226 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 157 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 374 bin 630 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 223 bin 501 metreküp olarak kayıtlara geçti.