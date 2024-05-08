Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 670 Lira Oldu

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 670 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 664 bin 520 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 699 bin 390 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 670 lira 58 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 251 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 204 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 137 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 650 bin 652 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 265 bin 512 metreküp olarak kayıtlara geçti.