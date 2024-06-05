Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 665 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 665 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 665 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 665 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 58 bin 345 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 572 bin 50 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 665 lira, gaz ticaret miktarı ise 193 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 198 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 131 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 91 milyon 710 bin 767 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 334 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.

05.06.2024 14:25
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 665 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 58 bin 345 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 572 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 665 lira, gaz ticaret miktarı ise 193 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 198 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 131 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 710 bin 767 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 334 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 665 Lira - Son Dakika

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