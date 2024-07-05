Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 638 Lira 61 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 638 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 323 bin 488 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 898 bin 755 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 638 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 169 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 170 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 106 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 218 bin 821 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 810 bin 641 metreküp olarak kayıtlara geçti.